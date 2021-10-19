Врач рассказал о пяти народных методах лечения, в которых нет смысла

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Российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые являются бесполезными. Кроме того, некоторые из них, по его словам, могут быть опасными для жизни.

Например, не стоит при насморке принимать капли из лука или чеснока. Такое народное средство будет раздражать слизистую и поспособствует увеличению объема выделяемой жидкости из носа. Прогревания с картофелем помогут избавиться от симптомов ОРЗ, но не повлияют на лечение простуды.

Еще один народный метод — питье керосина для лечения ангины. Мясников категорически не рекомендует к нему прибегать. Употребление в пищу технических средств опасно для здоровья и может повлечь за собой тяжелое отравление, передает «Экономика сегодня».

Врач не рекомендует делать себе клизмы из чеснока и молока в попытках избавиться от глистов. Кроме расстройства кишечника, этот метод ни к чему не приведет.

По словам Мясникова, не имеет смысла употреблять капустный сок в попытках вылечить гастрит или язву. Эти заболевания вызваны инфекций — лечить их необходимо антибиотиками. А капустный сок является тяжелой пищей для желудка и вызывает повышенное газообразование.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные виды спорта. По мнению специалиста, стоит сделать выбор в пользу легкой атлетики и плавания.