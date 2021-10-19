Первую видеокамеру для обнаружения машин без включенных фар установили в столице

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На востоке Москвы впервые установили камеру видеонаблюдения для фиксации езды без включенных фар. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней... Уже установили первую камеру на востоке Москвы, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ближние фары предназначены для безопасности на магистралях — так автомобиль заметен в любую погоду.

— Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности, — говорится в сообщении департамента.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин отметил, что существует несколько случаев, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировано видеокамерой.

Оспорить штрафы можно за проданную машину, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей, а также если камера зафиксировала другой автомобиль.