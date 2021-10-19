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Врачи рассказали, что будет с организмом, если не есть овощи и фрукты

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи рассказали, что будет с организмом, если не есть овощи и фрукты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эксперты рассказали что произойдет с организмом, если человек не потребляет достаточное количество овощей и фруктов.

— Если исключить из рациона адекватное количество овощей и фруктов, то можно столкнуться с дефицитами витаминов, а именно витаминов группы В, витамина С. А также получить дефицит клетчатки, которая содержится в основном в овощах и фруктах, – пояснила врач-гастроэнтеролог клиники «Креде Эксперто» Ольга Видякина.

Это, по словам специалиста, приведет к нарушению микрофлоры, дефициту бактерий в кишечнике, нарушениям перистальтики кишечника., вздутию живота и запорам.

Врач Михаил Худовеков также добавил, что начнет ухудшаться зрение. Для глаз особенно полезны зеленые овощи, цитрусовые, морковь, лук и чеснок. Регулярное их употребление защищает сетчатку глаза от старения и ультрафиолетового излучения.

— Конечно, если человек совсем перестанет есть фрукты и овощи, он не ослепнет, но не исключено, что зрение ухудшится, особенно в сумерках, — уточнил он в комментарии «МИР 24».

Еще одно негативное последствие — ослабление иммунитета. В организме могут усилиться воспалительные процессы, испортиться кожа и волосы.

Ранее диетолог назвала недорогие продукты для похудения.

Источник: mir24.tv

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