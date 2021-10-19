Путин поручил Генпрокуратуре проверить ситуацию с перевалкой грузов

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Правоохранительным органам и Генпрокуратуре поручат провести проверку рейдовой перевалки грузов и расходования бюджетных средств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 19 октября.

— То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает, — привел в пример глава государства одну из коммерческих компаний в морском порту Выборга.

Она, по словам Путина, с 2019 по 2020 год арендовала там объекты инфраструктуры. За это предприятие заплатило Росморпорту 21 миллион рублей, а само получило 1,2 миллиарда рублей, уточнил президент.

Ростехнадзор, как подчеркнул он, не располагает сводными данными о проверках и нарушениях в регионах с 2018 по 2020 год. Результаты работы экспертов будут основой для поручений правоохранителям, добавил глава государства.

Это коснется рейдовой перевалки грузов и расходования средств бюджета. Еще одной темой станет использование имущества государства, приводит слова Путина РИА Новости.

18 октября Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ускорении реализации проекта по строительству железнодорожного Северного широтного хода. Доклад следует предоставить до 1 декабря, ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.