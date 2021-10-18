Путин указал на необходимость ускорить создание Северного широтного хода

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ускорении реализации проекта по строительству железнодорожного Северного широтного хода. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 18 октября.

— Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы об ускорении реализации проекта по строительству железнодорожного Северного широтного хода, — говорится в перечне поручений.

Доклад следует предоставить до 1 декабря. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, отмечается на сайте Кремля.

18 октября Путин также поручил правительству вместе с Газпромом и региональными властями рассмотреть вопрос о создании производства бензина и дизельного топлива на Сахалине.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель правления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Еще одним поручением Путина Кабмину стало рассмотрение вопроса о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Доклад об исполнении правительство должно будет предоставить главе государства до 1 ноября.