Минтранс предсказал падение популярности личного транспорта в России

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Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает сокращение популярности поездок на личном автомобиле. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев во вторник, 19 октября.

— В пассажирских перевозках основной акцент планируется сделать на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении в конечном итоге доли поездок на личном автомобиле. Меры, заложенные в стратегии, приведут к росту доли поездок на общественном транспорте в крупных и крупнейших агломерациях с нынешних 54 до 69 процентов, — рассказал министр.

Представленная стратегия предполагает снижение отрицательного влияния общественного транспорта на экологию в городах, приводит слова Савельева РИА Новости.

12 октября в Минтрансе сообщили об отказе от идеи перехода в России к бесплатному общественному транспорту к 2035 году. Для формулирования этого тезиса необходимо сделать «слишком много», заключил представитель ведомства.

В сентябре 2020 года сообщалось, что прогноз возможности бесплатного проезда в транспорте содержался в проекте стратегии Минтранса. Согласно документу, отмена платы за проезд возможна в том случае, если в стране заработает механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов.