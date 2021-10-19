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Подмосковье вошло в топ популярных направлений для туризма среди регионов РФ

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье вошло в топ популярных направлений для туризма среди регионов РФ
Фото: pixabay.com

Московская область является одним из самых популярных направлений для туризма среди регионов России. Об этом сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Среди подмосковных городов популярностью пользуются Коломна, Зарайск, Сергиев Посад.

Он отметил, что в настоящее время вырос интерес туристов к Северному Кавказу, Тюменской и Мурманской областям, передает РИАМО.

Также часто туристы выбирают для поездок Краснодарский край, Крым, Ставропольский край и Калининград.

— При этом на наших курортах отмечается нехватка кадрового персонала в размере 20 процентов. Количество жалоб стало больше, — отметил Уманский.

Уманский также добавил, что Москва входит в лидеры среди регионов, принимающих большое количество туристов. Столица является большим туристическим центром.

До этого эксперты назвали три востребованных туристических маршрута в России на ноябрьские праздники. Чаще всего для поездок в эти дни туристы выбирают Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

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