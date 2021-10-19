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Роспотребнадзор временно остановил работу кальянной на юго-западе Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор временно остановил работу кальянной на юго-западе Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Московское управление Роспотребнадзора опечатало кальянную «МСК Lounge» на юго-западе города из-за несоблюдения мер против распространения коронавируса. Об этом рассказали во вторник, 19 октября, в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что заведение расположилось на Севастопольском проспекте.

— Сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр помещений кальянной «МСК Lounge»... В ходе осмотра факты, которые были изложены, нашли свое подтверждение. Помимо этого, были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, отсутствовали дезинфицирующие средства, уборка помещений проводилась несвоевременно, отсутствовали сведения о дезинфекции систем вентиляции, отсутствует посудомоечная машина, обладающая режимом дезинфекции, — заявили в Роспотребнадзоре.

В отношении владельца кальянной сотрудники составили административный протокол и временно остановили деятельность заведения.

При этом по факту статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» заведению грозит до 90 суток приостановления работы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по столице возбудил 30 административных дел за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в общественных местах: кафе, ресторанах, спортивных залах и многих других.

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