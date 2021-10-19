Рекордное число пар в столице заключили брак летом 2021 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года, что является рекордом за последние три года. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Браков минувшим летом заключили на 6 процентов больше, чем в 2018 году, на 8 процентов больше, чем за лето 2019 года, и более чем на 30 процентов больше, чем в 2020 году.

Уханева отметила, что самым популярным месяцем для заключения браков в текущем году стал июль, хотя традиционно больше всего свадеб в Москве происходит в августе, передает Москва 24.

Больше всего браков было зарегистрировано 21 августа. В этот день поженились 1124 пары. В число популярных дат также попали 7 августа и 17 июля. Уханева добавила, что в сезон 2021 года особенно прослеживается тренд на красивые даты с совпадением чисел.

Что касается возраста молодоженов, то большее количество мужчин вступили в брак в 27 лет, женщины — в 25 лет.

До этого были названы популярные даты для свадеб среди москвичей в октябре–ноябре 2021 года.