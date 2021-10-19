Стоимость проезда в фирменных экспрессах ЦППК изменится с 3 по 8 ноября

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Стоимость билета на фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится с 3 по 8 ноября текущего года. Нововведения коснутся проезда в поездах между столицей и Владимиром, Александровом, Калугой, Дубной, Рязанью, Тулой и платформой Крутое. Об этом сообщили во вторник, 19 октября, в пресс-службе ЦППК.

При этом цена билетов на разных направлениях будет как увеличена, так и уменьшена.

— С 3 по 8 ноября стоимость билетов на некоторые рейсы экспрессов ЦППК с предоставлением мест будет скорректирована. Изменения затронут часть рейсов, которые выполняются на участках: Москва — Александров, Москва — Владимир, Москва — Калуга, Москва — Дубна, Москва — Рязань, Москва — Крутое, Москва — Тула, — заявили в пресс-службе перевозчика.

Например, 4 ноября стоимость билета в вагон второго класса по маршруту Рязань — Казанский вокзал увеличится с 630 рублей до 665 рублей.

Однако из столицы в Калугу 6 ноября можно будет уехать за 625 рублей. В обычное время цена проезда на данном направлении составляет 680 рублей, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расписание следования поездов на «Белорусско-Савеловском» Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночное время с 19 по 22 октября текущего года.

Изменение графика движения поездов будет связано с проведением работ по обслуживанию железнодорожных путей и прилегающей инфраструктуры.