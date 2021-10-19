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Голосование по выделенным полосам для автобусов проведут в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Голосование по выделенным полосам для автобусов проведут в Подмосковье
Фото: АГН Москва

С 15 ноября по 15 декабря на портале «Добродел» проведут голосование по поводу оборудования выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

О голосовании замминистра рассказала на совещании губернатора с региональным правительством, которое прошло 19 октября.

Участие в голосовании примут жители районов, где у автомобилистов будут забираться полосы под выделенку. Анна Кротова пояснила, что сразу разметку делать не будут, а сначала установят блоки на одну неделю. Специалисты оценят, не привело ли это к ухудшению транспортной ситуации, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что решения будут приниматься совместно с жителями. ​

Идею с выделенными полосами анонсировал губернатор Андрей Воробьев. Это пилотный проект, призванный оптимизировать движение общественного транспорта. Он отметил, что данную программу будут реализовывать постепенно. На создание полос будет выделено дополнительное финансирование.

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