«Не работает на 90 процентов»: какая маска не защитит от коронавируса

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С приходом осени в России традиционно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В этом году также регистрируется большое количество случаев заболевания коронавирусом: за последние сутки в стране выявлено почти 34 тысячи новых случаев. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, что нам известно о масках и о том, как правильно носить это средство защиты.

Самая простая маска, которую носит большинство людей, дает достаточно высокую защиту, считает молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

— Разновидностей масок очень много. Но даже обычные маски процентов на 70 защищают человека, помогая уменьшать дозу вируса. Зачем это нужно? Если количество вируса, попадающего в организм, слишком большое, он не успевает справляться, и человек заболевает, — рассказывает специалист.

По словам эксперта, маски, которые раздаются бесплатно на различных мероприятиях, также имеют достаточный уровень защиты.

С мнением Нетесова согласен вирусолог Алексей Аграновский. Он отмечает, что обычные маски малоэффективны для тех, кто их носит, однако хорошо защищают окружающих.

— Маска снижает дозу вируса, выделяемого от заболевшего. Неважно, SARS-CoV-2, вируса гриппа или возбудителей других ОРВИ. Защита здорового человека невелика, но она есть, — отмечает он.

По словам Нетесова, маски с защитным клапаном защищают лучше обычных: их эффективность составляет примерно 90–95 процентов. Однако выдыхаемый воздух в такой маске не фильтруется, в результате человек становится распространителем инфекции, отмечает собеседник «ВМ».

При этом многоразовые маски имеют достаточно низкую эффективность, считает Нетесов.

— Многоразовую маску уже превратили в элемент костюма. Но маска, когда вы в нее дышите, минут через 40 уже увлажняется, в ней начинают расширяться поры. И она своей функции практически не выполняет, — отмечает специалист.

Аграновский также подчеркивает, что многоразовые маски не лишены недостатков. По мнению вирусолога, их можно стирать и использовать повторно, однако это неудобно и непрактично.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты согласились, что при ношении маска обязательно должна закрывать нос человека. По словам Нетесова, спущенная на рот маска не дает никакой защиты.

— Меня смешат люди, которые носят маски только на рту. Это означает, что она не работает на 90 процентов. Поэтому носить маску нужно на рту и на носу. И тогда она реально снижает дозу вируса, — заключает собеседник «ВМ».

В понедельник, 18 октября, руководитель столичного ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что московские контролеры выписывают штрафы тем пассажирам, которые спускают маски на подбородок. Штраф составляет 5000 рублей. Это касается поездок в метро и наземном транспорте.