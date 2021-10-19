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«Слишком молода»: Елизавета II отказалась принять премию «Старушка года»

Дарья Чентаева

Общество
«Слишком молода»: Елизавета II отказалась принять премию «Старушка года»
Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II вежливо отказалась получать премию «Старушка года». Женщина считает, что не подходит под возрастные критерии. Об этом сообщает Daily Mail.

В этом году Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей. Несмотря на возраст, королева Великобритании всегда вела активный образ жизни. Елизавета II предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости, сообщает РИА Новости.

— Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя, — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II запустила производство собственного пива из растений, которые она выращивает у себя в поместье в Сандрингеме. По данным некоторых СМИ, в сувенирном магазине поместья можно будет приобрести английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA. Напиток объемом 500 миллилитров будет стоить около 5,5 доллара. От имени Елизаветы II ранее уже производился алкогольный напиток. Это был джин из растений, собранных на территории Букингемского дворца.

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