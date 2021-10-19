Диетолог рассказала о пользе и вреде фисташек

Фисташки / Фото: Валентин Звегинцев

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина рассказала, какую пользу организму несут фисташки, а кому они вредны.

Так, с помощью фисташек можно снизить артериальное давление, так как в них содержится большое количество магния.

Помимо пользы для сердечно-сосудистой системы, фисташки могут помочь и при заболеваниях других систем организма.

— Фисташки содержат 200 миллиграмм магния в 100 граммах. Если фисташки несоленые и нежареные — они очень полезны для организма. Они богаты белком, содержат антиоксиданты, семь аминокислот, укрепляющих костную систему. 100 грамм содержат 556 ккал — это как шоколадка, — отметила она в комментарии Nation News.

В фисташках содержится большое количество кальция и железа. Поэтому орехи полезны при заболеваниях ЖКТ, анемии. Фисташки стоит включить в рацион беременным женщинам и тем, кто хочет набрать вес.

Соленые и жареные фисташки действительно не приносят пользы — они задерживают жидкость в организме и, наоборот, повышают давление. Кроме того, следует приобретать орехи в кожуре, поскольку только в них остаются полезные антиоксиданты.

До этого ученые рассказали о пользе грецких орехов.