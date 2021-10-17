Ученые рассказали о полезных свойствах грецких орехов

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Грецкие орехи могут помочь в борьбе с лишним весом, а также поспособствовать улучшению общего состояния здоровья. Об этом в воскресенье, 17 октября, пишет портал Med-heal со ссылкой на исследование ученых.

Свои выводы специалисты делали на основе наблюдений за 34 тысячами добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет.

Отмечается, что среди полезных свойств грецких орехов также удалось выявить их способность к замедлению процесса старения, потому как в этом продукте содержится большое количество омеги-3. Эти микроэлементы способны не только «омолодить» организм, но и противостоять воспалительным процессам.

К полезным орехам исследователи также отнесли арахис.

Диетолог, невролог Марият Мухина ранее рассказала, какие продукты способствуют поддержанию и активизации мозговой деятельности в преклонном возрасте. По словам эксперта, все продукты, питающие мозг, должны быть животного происхождения.

До этого врач назвал неочевидные продукты, которые могут испортить фигуру. Набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, считает врач-эндокринолог Антон Поляков.