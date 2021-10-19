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Синоптик рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Синоптик рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Примерно через две недели в столице ожидается снег, но он не сформируется в постоянный снежный покров. Это, скорее всего, произойдет в первый месяц зимы. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Сложно сказать, когда ляжет снег. Но он будет выпадать в последних числах октября и в начале ноября. Снег обозначится на листьях деревьев, траве, но снежный покров не сформируется еще. В последние годы у нас снежный покров формировался только в начале января. По современному климату формирование уже устойчивого снежного покрова в столице должно произойти только в первых числах декабря, — сказала синоптик.

По словам Татьяны Поздняковой, сейчас сложно прогнозировать, насколько много снега ожидается этой зимой в Москве. Также собеседница «ВМ» не рекомендовала россиянам опираться на народные приметы, предсказывающие, какими будут месяцы с декабря по февраль.

Главный специалист метеобюро столицы озвучила и позитивный прогноз. После того, как со вторника по четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в Москву ненадолго вернется тепло. Уже в пятницу и субботу ожидается плюс 11-13 градусов, облачно, но с прояснениями. После осень уже вступит в свои законные права.

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