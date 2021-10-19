Мужчина украл более 70 метров кабеля со стройки на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Мужчина вместе с неустановленными лицами украл более 70 метров кабеля на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО во вторник, 19 октября.

— Сотрудники ОУР ОМВД России по Нижегородскому району задержали мужчину по подозрению в краже кабеля. Полицейскими установлено, что подозреваемый совместно с неустановленными лицами незаконно проник на строительную площадку, расположенную на улице Нижегородской и похитил более 70 метров кабеля заземления, предварительно выдернув его из земли, — говорится в сообщении.

Сумма ущерба, как уточнили в УВД, превысила 300 тысяч рублей. Подозреваемого задержали полицейские на Нагорной улице.

Он сбыл похищенное, а деньгами распорядился по собственному усмотрению, объяснили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», мужчина заключен под стражу.

19 октября сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло ограбление магазина интимных товаров. Инцидент произошел в секс-шопе, расположенном на Люблинской улице.

В магазин вошли парень с девушкой. Они попытались незаметно похитить игровые наручники, но продавец заметил это и пригрозил вызовом полиции.

Тогда пришедший в отчаянье от несостоявшейся кражи злоумышленник сорвал с вешалки эротический костюм медсестры и скрылся вместе со своей возлюбленной с места преступления. По словам продавца, пара уехала на синем автомобиле.