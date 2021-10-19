Молодая пара украла из секс-шопа костюм медсестры на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло ограбление магазина интимных товаров. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник «ВМ» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 19 октября в секс-шопе, расположенном на Люблинской улице. В магазин вошли парень с девушкой. Они попытались незаметно похитить игровые наручники, но продавец заметил это и пригрозил вызовом полиции.

Тогда пришедший в отчаянье от несостоявшейся кражи злоумышленник сорвал с вешалки эротический костюм медсестры и скрылся вместе со своей возлюбленной с места преступления. По словам продавца, пара уехала на синем автомобиле.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Еще одна кража произошла на западе столицы. Мужчина заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения, вскоре злоумышленника задержали.