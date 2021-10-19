Хотел приодеться: москвич похитил одежду модных брендов на 700 тысяч рублей

Фото: Скриншот с видео МВД

Россия, Москва, улица Крылатские Холмы Карта всех событий

На западе столицы полиция задержала мужчину, который похитил дорогостоящую одежду на сумму свыше 700 тысяч рублей. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, подозреваемый заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

Курьер же безуспешно пытался связаться с «покупателем». Позже он понял, что его обманули и обратился в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники территориального отдела полиции совместно с коллегами из УВД по ЗАО задержали подозреваемого. Им оказался 32–летний мужчина. Похищенное изъято, — заключила Гузь.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось о краже с участием приезжих. Инцидент произошел на улице Барклая. Пожилая женщина поставила на скамейку у автобусной остановки сумку с деньгами, банковскими картами, документами и личными вещами. Злоумышленник воспользовался этим и, похитив сумку, скрылся.

Мужчина успел потратить украденное в ближайшем компьютерном клубе. Общая стоимость украденного составила более 200 тысяч рублей.