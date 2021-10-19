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Продюсер Милохина рассказал, на что тиктокер тратит деньги

Дарья Чентаева

Общество
Продюсер Милохина рассказал, на что тиктокер тратит деньги
Фото: roscongress / Елена Разина

В YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» известного тиктокера Даню Милохина спросили, откладывает ли он заработанные миллионы «на черный день». Юный блогер попросил ответить на этот вопрос Ярослава Андреева — директора TikTok-дома Dream Team House и своего продюсера.

— Просто, чтобы вы поржали: это человек, который попал в список Forbes и у которого на счету ноль рублей. То есть Даня — самый бестолковый человек, с точки зрения трат, — рассказал Андреев. — И мы всем домом пытаемся убедить Даню, что нужно хоть чуть-чуть отложить на что-то полезное, на будущее, — сказал продюсер.

Ярослав Андреев рассказал, что Милохин любит дарить своим близким дорогие подарки и организовывать вечеринки. Так, недавно блогер подарил своим друзьям из Dream Team телевизор, который стоил более миллиона рублей.

При этом продюсер запретил Милохину рассказывать зрителям, какой процент его доходов достается TikTok-дому.

Ранее Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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