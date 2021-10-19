Пассажирский самолет потерпел крушение в Техасе

Фото: Telegram / RT на русском

Катастрофа с участием пассажирского самолета произошла в американском штате Техас.

Инцидент произошел в округе Уоллер. На борту воздушного судна находился 21 пассажир, травмы получил лишь один человек.

По предварительным данным, во время взлета самолет не сумел подняться на необходимую высоту. Ему пришлось совершить аварийную посадку в поле, отмечает Telegram-канал RT.

Видео: Telegram / RT на русском

6 октября специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «ВМ», что пассажирам, желающим увеличить свои шансы на выживаемость в случае авиакатастрофы, лучше выбирать места в конце салона самолета. По его словам, при жесткой посадке происходит смещение кресел вперед — все остальные срываются, а задние кресла чаще остаются целыми.

В целом чрезвычайная ситуация на борту может развиваться непредсказуемо, уточнил Романов. Но в общей массе задние кресла остаются наиболее безопасными в полете, заключил эксперт.