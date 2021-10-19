Автостоянки у станции МЦД «Лианозово» в Москве временно закроют из-за ремонта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Перехватывающие стоянки для автомобилей №9136 и №9137 возле станции Московских центральных диаметров «Лианозово» на севере столицы временно закроют с 03:00 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В ведомстве отметили, что ограничение введут из-за проведения на территории парковки ремонтных работ. Специалисты поменяют здесь асфальтобетонное покрытие.

— Если вы едете в Москву из Долгопрудного или Лобни, оставить автомобиль можно на перехватывающей парковке №9106 около станции МЦД «Дегунино», — заявили в департаменте.

Также в пресс-службе добавили, что припарковать автомобиль можно будет на бесплатных уличных стоянках на Дубнинской, Псковской, Зональной улицах и Проектируемом проезде №5265.

— О восстановлении работы парковок № 9136 и 9137 около станции МЦД «Лианозово» сообщим дополнительно, — заключили в сообщении.

Парковку для машин со шлагбаумом около железнодорожной платформы «Чертаново» на юге Москвы закрыли с 19 октября текущего года. Теперь жители паркуют автомобили на перехватывающих стоянках№ 9083 возле станции метро «Южная» и № 9121 у станции «Пражская».