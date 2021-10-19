Несырьевой неэнергетический экспорт в столице увеличился втрое с начала 2021 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в столице за период с января по июль 2021 года увеличился в три раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе премии «Экспортер года».

По ее словам, объем такого экспорта составил почти 17,5 миллиарда долларов.

— Одной из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является увеличение объемов поставок несырьевой неэнергетической продукции России к 2030 году на 70 процентов. Москва уверенно справляется с этой задачей, — заявила заместитель главы ведомства.

Анна Кузменко добавила, что произведенные в столице товары экспортируются в 175 государств. Главные среди них — Казахстан, США, Беларусь и Германия.

При этом на промышленную продукцию приходится около 90 процентов от общего объема поставок за рубеж.

— По итогам первых семи месяцев 2021 года агропромышленный экспорт вырос относительно прошлого года на 4,4 процента. С развитием агропромышленного комплекса Москвы мы связываем большие надежды, а наибольшую перспективу развития и востребованность за рубежом показывает пищевой сектор: экспорт мясной продукции, молочной продукции, кондитерских и мучных изделий, а также шоколада, — передает ТАСС слова Анны Кузменко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица стала лидером по поставкам светового оборудования среди всех регионов России.

По его словам, за семь месяцев московские компании экспортировали на 84 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.