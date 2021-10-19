Ялтинский экономический форум перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Фото: glava.rk.gov.ru

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесли на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 19 октября.

— По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране, — рассказал политик.

Форум, по его словам, состоится, когда позволит ситуация. Проведение ЯМЭФ будет планироваться на следующий год, приводит слова Аксенова РИА Новости.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.

1/2 2/2

Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ею меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.