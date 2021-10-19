«Заходить двумя–тремя ногами»: Матвиенко подчеркнула важность развития Курил

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Финансирование программ по развитию Курильских островов является важным. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко во вторник, 19 октября.

— Нам на Курилы надо двумя–тремя ногами заходить и плотно, надежно на них стоять во всех смыслах. Это тоже особая история, — рассказала сенатор на встрече с главой Минфина Антоном Силуановым.

Представитель Сахалинской области, глава международного комитета СФ Григорий Карасин подчеркнул, что в регионе происходит резкое снижение добычи нефти с 2019 года. Это, по его словам, привело к сокращению доходной части бюджета.

Уровень софинансирования расходных обязательств области из федерального бюджета также падает, добавил парламентарий. С 2022 по 2024 год данный уровень утвержден в размере 33 процентов, что в два раза меньше предыдущего показателя, приводит слова Карасина РИА Новости.

18 октября президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и региональными властями рассмотреть вопрос о создании производства бензина и дизельного топлива на Сахалине.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель правления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.