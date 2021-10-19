ФБР приехало с обыском к связанному с Дерипаской дому в Нью-Йорке

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Агенты ФБР находятся в нью-йоркском районе Манхэттен около дома, который, по данным СМИ, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 19 октября.

Сотрудники бюро не стали отвечать на вопросы о том, что они делают около этого здания. Без ответа агенты оставили и вопрос о возможной связи их действий с Дерипаской.

При этом проход к месту проведения обысков перекрыт сотрудниками полиции, отмечает ТАСС.

19 октября представитель Дерипаски подтвердил проведение обысков в его доме в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Обыски, по его словам, проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

Агенты ФБР работают внутри особняка бизнесмена, периодически выходя наружу за пластиковыми контейнерами. Подходы к зданию перекрыты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить».

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что спецслужбы США пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в период 2014–2016 годов.

Сначала американские власти интересовались «связями организованной преступности с руководством России». На встрече с так называемыми посредниками российский бизнесмен отверг все обвинения, которые звучали от Вашингтона в адрес Москвы, и заявил, что не собирается видеться с ними вновь.

6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в санкционный «кремлевский список» США. Он оказался там в числе 17 чиновников и семи предпринимателей из России.