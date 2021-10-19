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«Я счастливая женщина»: Пегова поделилась отношением к замужеству

Иван Юминов

Общество
«Я счастливая женщина»: Пегова поделилась отношением к замужеству
Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова рассказала, что считает себя счастливой женщиной, так как не знакома с ситуацией неразделенной любви.

— Несчастной, невзаимной любви у меня не было. Мне кажется, это страшно, — призналась она.

В ее жизни были отношения, которые себя исчерпывали, но это другое, поделилась артистка. Поэтому Пегова назвала себя счастливым человеком.

Счастливой, по ее словам, можно быть и без штампа в паспорте. Актриса раскрыла, что у нее отсутствует «навязчивая идея» выйти замуж.

После официальной росписи все усугубляется, уверена Пегова. Она напомнила, что у нее был негативный опыт с мужчиной, когда штамп не принес ничего хорошего.

Артистка поделилась, что первая признавалась в любви мужчинам и устраивала сюрпризы. Это самый «кайф и вкус» в отношениях, приводит слова Пеговой издание «7 Дней».

28 сентября Пегова поделилась в Instagram публикацией, где показала поклонникам стройную фигуру, которой смогла добиться благодаря спорту и здоровому питанию. На фотографии она запечатлена в прыжке, находясь на беговой дорожке у себя дома.

Пегова отметила, что счастлива из-за свободного времени, так как можно заняться телом и питанием. Поклонники восхитились ее фигурой и сделали актрисе множество комплиментов под публикацией.

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