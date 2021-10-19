Александр Васильев рассказал о правилах рассадки супругов за праздничным столом

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Российский историк моды и искусствовед Александр Васильев заявил, что рядом друг с другом за столом нельзя сажать мужа и жену. В противном случае никто из присутствующих не получит удовольствия от светского раута.

При этом эксперт порекомендовал организаторам вечера давать гостям краткую характеристику. Так диалог завяжется быстрее, а обстановка за ужином будет благоприятной и комфортной.

Этикетом предусматривается рассадка приглашенных мужчин и женщин попеременно. По словам Александра Васильева, таким образом молодые люди смогут ухаживать за дамами. Однако супруги вместе сидеть не должны.

— Они всю жизнь рядом, в гостях им неинтересно сидеть рядом. Они хотят сидеть порознь. И вы посмотрите на своего мужчину со стороны, как он себя ведет, — подчеркнул историк моды в беседе с YouTube-каналом Class.

Ранее доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина рассказала о правилах этикета во время деловой переписки. По мнению специалиста, такая беседа предполагает следование определенным стандартам и правилам.