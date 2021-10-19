Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Александр Васильев рассказал о правилах рассадки супругов за праздничным столом

Виктория Сикерина

Общество
Александр Васильев рассказал о правилах рассадки супругов за праздничным столом
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российский историк моды и искусствовед Александр Васильев заявил, что рядом друг с другом за столом нельзя сажать мужа и жену. В противном случае никто из присутствующих не получит удовольствия от светского раута.

При этом эксперт порекомендовал организаторам вечера давать гостям краткую характеристику. Так диалог завяжется быстрее, а обстановка за ужином будет благоприятной и комфортной.

Этикетом предусматривается рассадка приглашенных мужчин и женщин попеременно. По словам Александра Васильева, таким образом молодые люди смогут ухаживать за дамами. Однако супруги вместе сидеть не должны.

— Они всю жизнь рядом, в гостях им неинтересно сидеть рядом. Они хотят сидеть порознь. И вы посмотрите на своего мужчину со стороны, как он себя ведет, — подчеркнул историк моды в беседе с YouTube-каналом Class.

Ранее доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина рассказала о правилах этикета во время деловой переписки. По мнению специалиста, такая беседа предполагает следование определенным стандартам и правилам.

Читайте также:
Александр ВасильевБракиэтикет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лучше предупредить

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замещение дошло до софта

Все мнения
О проекте