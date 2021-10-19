В США предупредили о риске войны с Россией из-за Белоруссии

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США рискуют вступить в войну с Россией из-за милитаризации границ Белоруссии с обеих сторон. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер во вторник, 19 октября.

— Согласно пятой статье Устава НАТО, Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению, — рассказал он.

На границах Белоруссии, по его словам, может произойти провокация, в рамках которой будет сложно найти организатора. Нарастание напряженности между странами НАТО и Минском способно привести к трагедии, предположил специалист.

Президент США Джо Байден должен обсудить данный вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным, уверен исследователь. Вашингтону необходимо объяснить Польше, что милитаризация границы с Белоруссией опасна, приводит слова Карпентера 19fortyfive.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.