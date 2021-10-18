Лавров заявил, что РФ приостановит работу своего представителя при НАТО

Фото: МИД РФ

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации.

— Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен, — передает его слова ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — сильная страна, которая ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, РФ заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми. Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских.

Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО. Тогда стране пришлось бы готовить меры по обеспечению собственной безопасности.