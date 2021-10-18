Песков: Россия — сильная страна и никому не угрожает

Фото: Администрация президента РФ

Россия — сильная страна, которая ищет союзников и не собирается никому угрожать. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров, — рассказал он.

По его словам, РФ заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми. Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских.

Тем более что и в Европе постоянно чувствуют угрозу со стороны России. Например, в ситуации с наращиванием отечественных войск на границе с Украиной. Волнения по этому поводу можно понять, но почему-то никто не обратил внимание на масштабные учения войск НАТО, проходившие в этом районе в тот период. О российских войсках говорили многие, но о концентрации сил альянса так не разговаривали, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО. Тогда стране пришлось бы готовить меры по обеспечению безопасности.

До этого он заявил, что президент России Владимир Путин никого не пугает заявлениями о будущем, а просто описывает перспективы, которые затем сбываются.

Путин на прошлой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где неоднократно обращал внимание на ошибки европейских государств, которые привели к росту цен на газ. Также президент пошутил о ценах на газ в Нидерландах. По его словам, голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения.