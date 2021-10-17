«Никого не пугает»: Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин никого не пугает заявлениями о будущем, а просто описывает перспективы, которые затем сбываются. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

— Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит, — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, посчитают ли угрозой слова российского лидера про перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии энергетических решений.

Владимир Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где неоднократно обращал внимание на ошибки европейских государств, которые привели к росту цен на газ. Также президент пошутил о ценах на газ в Нидерландах. По его словам, голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный». Российский лидер выразил надежду на то, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.