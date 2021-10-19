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Названы знаки зодиака, мечты которых осуществятся во второй половине октября

Виктория Сикерина

Общество
Названы знаки зодиака, мечты которых осуществятся во второй половине октября
Фото: Pexels

Жизненные события во второй половине октября текущего года можно предопределить по знаку зодиакального круга. Так, шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представителям каких знаков повезет в этот раз.

В скором времени Овны будут ощущать прилив энергии и сил. В таком состоянии они завершат дела, которые накопились за долгий период времени. В октябре удача будет сопровождать их повсеместно, однако специалисты советуют не бояться таким людям идти на рискованные поступки.

На шаг к заветной цели приблизятся и Тельцы. Им рекомендовано не участвовать в неоднозначных авантюрах, которые могут впоследствии принести денежные убытки. Лучше следовать собственного шестому чувству и учиться брать на себя ответственность за совершенные действия.

Неожиданные сюрпризы ожидают в октябре Близнецов. Такие люди покажут блестящие результаты на работе и увеличат доход.

Четкое планирование поможет Львам осуществить поставленные цели. Особенно второй месяц текущей осени подойдет для отказа от вредных привычек и ведения здорового образа жизни.

Водолеи смогут больше времени уделять себе и своей личной жизни. Шаманка посоветовала представителям этого знака начать планирование приближающегося отпуска, передает издание New Inform.

Ранее астрологи назвали топ-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть счастливы в отношениях и построить крепкую семью.

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