Facebook выплатит около 14 миллионов долларов по иску Минюста США

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Компания Facebook заплатит в казну США штраф в размере 4,75 миллиона долларов по иску минюста, а также до 9,5 миллиона долларов пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 октября.

— В соответствии с решением министерства юстиции Facebook выплатит США гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов пострадавшим от предполагаемой дискриминации со стороны Facebook. Кроме того, компания начнет обучать сотрудников требованиям по противодействию дискриминации в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, — говорится в сообщении.

Штраф корпорации стал наиболее крупным за всю историю положения о запрещении дискриминации по закону об иммиграции и гражданстве. Ведомство подало иск к социальной сети в декабре 2020 года из-за возможной дискриминации сотрудников, отмечается на сайте Минюста США.

5 октября в Роскомнадзоре сообщили, что Facebook по новому протоколу грозит штраф в размере от пяти до десяти процентов годовой выручки за неудаление опасного контента. Точная сумма, как уточнили в ведомстве, будет определена решением суда.

30 сентября Роскомнадзор рассказал о планах подготовить и выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. По данным ведомства, администраторы социальной сети не удалили более двух тысяч запрещенных материалов.