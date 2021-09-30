СМИ: Роскомнадзор вновь подготовит протокол на Facebook за неудаление информации

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Роскомнадзор планирует подготовить и выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что представителей компании вызвали для составления документа о нарушении российских законов. Такой протокол впоследствии направят в суд, где определится размер штрафа для корпорации.

Источник из Роскомнадзора пояснил, что Facebook могут вменить сумму штрафов, равную десятой части общей выручки компании, что составляет около 12 миллиардов рублей.

В ведомстве добавили, что администраторы социальной сети Facebook не удалили более двух тысяч запрещенных материалов, передает РИА Новости.

В среду, 29 сентября, пресс-секретарь Таганского районного суда рассказал «Вечерней Москве», что суд удовлетворил заявление компании Facebook об отсрочке исполнения постановлений о выплате штрафов.

До этого американская корпорация «ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», попросила отсрочить выплату штрафа.