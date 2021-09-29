Суд удовлетворил заявление Facebook об отсрочке штрафов

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Суд удовлетворил заявление компании Facebook об отсрочке исполнения постановлений о выплате штрафов. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь Таганского районного суда.

Facebook попросил отсрочку, «ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов». Сумма штрафа составляет 26 миллионов рублей.

Запрос компании был удовлетворен. Компания должна будет выплатить штраф до 4 октября 2021 года.

В начале сентября за неудаление запрещенного контента Таганский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 5 миллионов и 21 миллион рублей соответственно.

При этом в конце августа столичный суд наложил штраф на WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей. Сумма денежного взыскания составила 4 миллиона рублей.

В среду, 22 сентября, Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, соцсеть «ВКонтакте» и многие другие.

В ведомстве отметили, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.