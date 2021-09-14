Сумма штрафов Facebook в России составила более 90 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Facebook признан виновным в совершении пяти административных правонарушений, сумма штрафов по которым составила 21 миллион рублей, сообщили в пресс-службе суда.

В общей сложности популярная социальная сеть уже оштрафована в России на 90 миллионов рублей.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять.

7 сентября Роскомнадзор направил компании Facebook требование об удалении мошеннической рекламы с символикой госкорпорации «Роскосмос». Реклама предлагает пользователям зарегистрироваться для участия в якобы проекте госкорпорации, который дает возможность заработать на фондовых рынках. После этого человеку потребуется заполнить анкету, а затем — передать банковские данные мошенникам.