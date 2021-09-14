Сумма штрафов Facebook в России составила более 90 миллионов рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Facebook признан виновным в совершении пяти административных правонарушений, сумма штрафов по которым составила 21 миллион рублей, сообщили в пресс-службе суда.
В общей сложности популярная социальная сеть уже оштрафована в России на 90 миллионов рублей.
4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.
В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять.
7 сентября Роскомнадзор направил компании Facebook требование об удалении мошеннической рекламы с символикой госкорпорации «Роскосмос». Реклама предлагает пользователям зарегистрироваться для участия в якобы проекте госкорпорации, который дает возможность заработать на фондовых рынках. После этого человеку потребуется заполнить анкету, а затем — передать банковские данные мошенникам.