Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу мошенников с символикой Роскосмоса

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Роскомнадзор направил компании Facebook требование об удалении мошеннической рекламы с символикой госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 сентября.

— Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc. письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Упомянутая реклама предлагает пользователям зарегистрироваться для участия в якобы проекте госкорпорации, который дает возможность заработать на фондовых рынках. После этого человеку потребуется заполнить анкету, а затем передать банковские данные мошенникам.

Руководству социальной сети необходимо провести проверку и привести механизмы модерации рекламы и контента в соответствии с законодательством России, подчеркнули в Роскомнадзоре. За нарушение требований американской компании придется заплатить до четырех миллионов рублей.

Повторное правонарушение может привести к штрафу на сумму до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании, отмечается на сайте Роскомнадзора.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять. Минимальный штраф за такое правонарушение составляет восемь миллионов рублей.