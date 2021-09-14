Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 5 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 5 миллионов рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что организация Twitter, Inc. признана виновной в совершении двух административных правонарушений, сумма штрафов за которые составила 5 миллионов рублей.

В этот же день за аналогичное правонарушение Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять.

8 сентября Таганский суд Москвы оставил в силе решение, по которому социальную сеть Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей.

Читайте также:
СудыСоциальные сетиштраф
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте