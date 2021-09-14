Суд в Москве оштрафовал Twitter на 5 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что организация Twitter, Inc. признана виновной в совершении двух административных правонарушений, сумма штрафов за которые составила 5 миллионов рублей.

В этот же день за аналогичное правонарушение Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять.

8 сентября Таганский суд Москвы оставил в силе решение, по которому социальную сеть Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей.