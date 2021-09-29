Суд оставил в СИЗО студентку, сбившую насмерть двоих детей в Москве

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Московский городской суд отклонил жалобу адвоката на продление ареста Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в столице. Девушка останется под стражей. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Башкирова останется под стражей до 16 октября, — сказал собеседник «ВМ».

1/4 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда 2/4 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда 3/4 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда 4/4 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

13 сентября суд продлил срок содержания Башкировой под стражей до 16 октября 2021 года.

Также в этом месяце прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. По словам представителя ведомства, Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Уголовное дело направят в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».