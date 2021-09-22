Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней Валерии Башкировой

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней Валерии Башкировой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 22 сентября.

По словам представителя ведомства, Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Уголовное дело направят в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В настоящее время Башкирова находится под стражей.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».