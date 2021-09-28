Facebook попросил отсрочку в выплате штрафа из-за технических проблем

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Компания Facebook попросила отсрочку в выплате штрафа в размере 26 миллионов рублей из-за технических проблем. Об это «Вечерней Москве» во вторник, 8 сентября, рассказал пресс-секретарь Таганского районного суда.

Facebook попросил отсрочку, «ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов». Заявление компании будет рассмотрено на заседании 29 сентября.

В пресс-службе суда также сообщили, что рассмотрение жалоб в отношении WhatsApp, Twitter и Facebook состоится в Таганском районном суде Москвы 10 ноября 2021 года.

В начале сентября за неудаление запрещенного контента Таганский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 5 миллионов и 21 миллион рублей соответственно.

При этом в конце августа столичный суд наложил штраф на WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей. Сумма денежного взыскания составила 4 миллиона рублей.

В среду, 22 сентября, Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, соцсеть «ВКонтакте» и многие другие.

В ведомстве отметили, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.