«Критическая угроза»: глава штаба обороны Британии высказался о России

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Россия является критической угрозой для Великобритании. Об этом заявил глава штаба обороны королевства Николас Картер во вторник, 19 октября.

— Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, являющийся для нас хроническим системным вызовом, — рассказал военный.

Противники Великобритании, по словам генерала, стали создавать новые виды вооружения. Кроме того, они активнее прибегают к дезинформации и прокси-формированиям, добавил Картер.

Россия, как уточнил глава штаба, создает новые подлодки, что вынуждает страну реагировать на очередные угрозы. В связи с этим Лондону следует внимательно следить за ситуацией в Северной Атлантике, подчеркнул он.

Великобритания, по словам Картера, намерена укрепить оборонные отношения с партнерами из-за напряженности в мире. Из-за этого Лондон, объяснил генерал, выступает за создание коалиций со странами-единомышленницами с центральной ролью НАТО.

Подобным альянсом является оборонное партнерство AUKUS, напомнил он. Такой союз в будущем может возникнуть и с участием черноморских стран, приводит слова Картера ТАСС.

18 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может рассматривать угрозу Китая отдельно от России. Пекин, по его словам, опасен своими кибервозможностями, ракетами дальнего действия и новыми технологиями.

Противостояние двум странам будет заложено в новой доктрине безопасности альянса, которую предполагается принять в 2022 году. Китай и Россию нельзя оценивать поодиночке, заключил Столтенберг.