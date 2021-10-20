Врач-невролог рассказал, как купировать приступ мигрени в домашних условиях

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Купировать приступ мигрени дома можно при помощи покоя и свежего воздуха. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель собственного центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович.

— Никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень. Приступ мигрени можно купировать в домашних условиях, но сложно, — рассказал специалист.

Шахнович добавил, что помощь окажут свежий воздух, покой, а также затемненные окна. Если данные способы облегчают симптомы, то это и есть мигрень, объяснил врач.

Многие пациенты, по его словам, жалуются на приступы головной боли. Они пытаются «переспать» эту ситуацию, чтобы проснуться без приступов, уточнил доктор.

Данная симптоматика говорит о наличии мигрени. Заболевание является наиболее частой причиной обращения к неврологу, заключил Шахнович.

19 октября Шахнович также рассказал, что главным отличием мигрени от головной боли является наличие приступов, при которых помогают лишь специальные лекарства. Невролог, по его словам, способен поставить диагноз «мигрень» при исключении данных факторов, что позволит проводить лечение другими препаратами.

В противном случае ставить такой диагноз неграмотно, уверен врач. Отсутствие прочих заболеваний позволяет лечить мигрень моноклональными антителами, так как только они могут помочь, заключил Шахнович.