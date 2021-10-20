Доктор медицинских наук назвал трех главных «убийц» человека

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Высокий уровень холестерина в крови является одним из главных «убийц» человека, как и онкология, и повышенное артериальное давление. И важно понимать, что ни один витамин не может уменьшить уровень опасного вещества в организме. Нужно обращаться к врачу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

По его словам, на сегодняшний день нет ни одного доказательства, что какой-либо витамин может снижать уровень холестерина в организме человека. Потому регулировать это самолечением витаминами нельзя.

— Артериальное давление и повышенный холестерин являются главными убийцами наравне с онкологией. Так что это очень серьезная тема, о которой нельзя рассуждать в плане витаминотерапии. Это почти то же самое, что пить витамины, чтобы вылечить рак, — сказал врач.

Также он подчеркнул, что высокий уровень холестерина в крови — повод для обращения к врачу. Если врач посчитает нужным и просчитает сердечно-сосудистые риски, он назначит специальные лекарственные препараты для лечения.

Употребление соли в большом количестве может негативно отразиться на состоянии здоровья и привести к повышенному кровяному давлению, рассказывала ранее гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Она особо подчеркнула, что соль принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому крайне необходима для организма. Содержащиеся в этом продукте минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.