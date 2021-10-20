Около 14 миллионов луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью

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Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали высадку тюльпанов на улицах города. Об этом сообщил в среду, 20 октября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, предусмотрена высадка около 14 миллионов луковиц растений. Необходимые работы планируется завершить до конца текущей недели и наступления устойчивых морозов.

— Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства, — заявил заммэра.

Также специалисты покроют клумбы древесной щепой для защиты растений от значительного снижения температуры воздуха.

По словам Петра Бирюкова, весной на улицах Москвы распустятся тюльпаны различных сортов. Среди них «Стронг голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные сорта «Апельдорн», белые — «Роял вирджин» и нежно-розовые — «Шуга лав».

Заместитель мэра города заключил, что самые красочные клумбы появятся в парке Победы, у кинотеатра «Орион», возле больницы № 64, а также на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и проспекте Андропова.

Во вторник, 19 октября, стало известно, что более 12 тысяч деревьев посадили жители столицы в рамках реализации проекта «Наше дерево» за три года. До конца текущей осени запланирована высадка еще около 3,7 тысячи растений.