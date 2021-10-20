Школу с шахматным клубом на 1225 мест возведут в Лефортове

Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников открылась на территории нового жилого комплекса на проспекте Лихачева / Фото: Департамент строительства

Общеобразовательная школа, рассчитанная на 1225 учеников, появится в столичном районе Лефортово. Застройщик вводит учреждение в эксплуатацию за счет собственных средств. После ввода объекта школу передадут в собственность городу. Об этом в среду, 20 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В настоящее время специалисты уже завершили работы нулевого этапа строительства. Ремонтники приступили к устройству фундамента. Общая площадь школы составляет свыше 16,7 тысячи квадратных метров. Это образовательное учреждение станет одним из самых больших в Лефортове.

Завершить строительство планируется в 2023 году.

Внутри здания оборудуют учебные классы, актовый зал, информационный центр с библиотекой, методический кабинет и другие помещения. Для тех школьников, которые будут оставаться на продленке, в школе предусмотрена спальня-игровая. Занятия, которые предполагают выполнение практических заданий, будут проводиться в специально оборудованных кабинетах.

В заведении также появится клуб для занятия шахматами, мастерские по работе с деревом и другими материалами, а также два зала для занятия спортом с душевыми кабинами.

Инвестиции на строительство школы составят 1,76 миллиарда рублей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

19 октября в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) сообщили, что учебный корпус на 725 мест появится в деревне Горчаково в ТиНАО. В ведомстве отметили, что разрешение на строительство уже выдали.

Четырехэтажное здание площадью 10,7 тысячи квадратных метров построят на территории школы № 1391 по адресу улица Школьная, владение 5. Корпус возведут на средства городского бюджета.