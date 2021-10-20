«Чувствуют приближение суровой зимы»: сурки Московского зоопарка раньше ушли в спячку

Фото: Официальный сайт Московского зоопарка

Чуть раньше обычного ушли в спячку сурки Московского зоопарка. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе зоопарка.

— Наши сурки — Арчи, Сара и Нагайна — традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

В зоопарке предположили, что животные чувствуют приближение суровой зимы.

Отмечается, что Сара и Нагайна по традиции первыми перестали показываться публике, а Арчи еще прогуливался по вольеру и готовился к зиме. Но к концу сентября и он забрался в нору. После сотрудники учреждения увидели заделанный сеном вход в нее и поняли, что до весны сурков можно не ожидать.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что на спячку грызунов влияют два фактора — набранный вес и предстоящая зима. Чтобы спокойно уснуть, суркам необходимо основательно прибавить в весе.

— Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава, — сообщила она.

Сурки уже летом начали готовить место своей будущей спячки — отремонтировали коридоры, убрали старую солому, укрепили спальную камеру, где они проведут всю зиму.

Сотрудники зоопарка накрыли сурчину слоем соломы, чтобы их не беспокоил холод, а также при таянии не попала вода.

Во время спячки у них замедляется пульс, изменяется температура тела и в десятки раз сокращается количество вдохов в минуту.

Интересный факт: после зимней спячки сурки могут потерять больше трети массы своего тела. Если перед холодами они весят 4,5–5 килограммов, то весной их масса тела снижается до 3–3,25 килограмма.

— То, когда наши сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая, — отметили в пресс-службе.

Обычно хорьки просыпаются после спячки в первую-вторую неделю апреля. Например, в текущем году сурки вышли из спячки в марте.