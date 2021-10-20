Экстрасенс Мехди Вафа назвал знаки зодиака, с которыми сложно построить отношения

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, с представителями которых будет нелегко построить гармоничные отношения.

На пятом месте расположился своенравный Козерог. В отношениях с ним нужно быть готовым к качелям — от «ближе никого и быть и не может» до «я ничего не понимаю». Однако их положительные качества, такие как преданность, интеллект и сила, перекрывают все остальное. В принципиальных вопросах уступать упрямому Козерогу придется его партнеру, но за это он с лихвой отблагодарит заботой.

На четвертом месте находятся не менее упрямый Телец, который знает себе цену. Он добр, но на своем жизненном пути обрастает «болезненной броней», пробить которую удается лишь небольшому кругу людей. Если вам удастся это сделать — вам повезло. Если Телец поверил вам и в вас — за него нужно держаться.

Третья позиция достается свободолюбивому и уверенному в себе Стрельцу. Не все могут смириться с тем, что на первом месте у него будет стоять свой интерес. Ужиться с этим знаком сможет лишь мудрый и безгранично любящий партнер. Ему с самого начала нужно обозначить ключевые принципы. Стрелец их или сразу примет, или вы поймете, что придется терпеть.

Дружелюбный Рак обычно располагает к общению. С ним легко и интересно. Однако следует быть готовым к тому, что ваш партнер будет пользоваться популярностью. Обаяние Раков не угрожает их семейной жизни, но следует учитывать, что эти позитивные люди будут нравиться всем и не останутся без внимания.

Лев по природе лидер и стремится к власти, так как это часть его натуры. Подчиняться Львам нужно осторожно, обозначая личные границы. Лев позволит это сделать. Но нужно быть готовым к ситуациям, требующим подчинения. Получив инициативу, Лев будет пользоваться своей властью с полной ответственностью, пишет Starhit.

До этого астрологи назвали топ-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть счастливы в отношениях и построить крепкую семью.