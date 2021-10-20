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Ученые перечислили продукты, снижающие на 80 процентов риск инсульта

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые перечислили продукты, снижающие на 80 процентов риск инсульта
Фото: pixabay.com

Определенный рацион питания человека способен на 80 процентов снизить риск развития у него инсульта. Такое заявление сделали ученые в Европейском перспективном исследовании рака и питания (EPIC).

Исследователи отметили, что возникновение инсульта связано с блокировкой притока крови к мозгу, из-за чего к его тканям не поступает кислород. Чем раньше пациент получит лечение от инсульта, тем меньшему повреждению подвергнется его мозг.

— Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связаны с инсультом и иными сердечными заболеваниями, — приводит вывод ученых издание Еxpress.

Эксперты также предупредили, что опасно злоупотреблять солью, так как она повышает уровень артериального давления.

Согласно исследованию, более частое употребление овощей, фруктов, клетчатки, молока, йогурта и сыра было связано с пониженным риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта.

До этого американские врачи и диетологи рассказали, почему полезно есть рыбу два раза в неделю. Врач-диетолог Джексон Блэтнер, написавшая несколько книг о здоровом питании, назвала рыбу суперфудом — «обычной едой с необычными преимуществами».

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